Faszination Halloween – der Spaß am Gruseln

Zwischen Angst und Lust

Wieso lieben so viele Menschen Horrorgeschichten in denen Situationen erzählt werden, die wir in der Realität niemals erleben möchten? Experten sprechen von "Angstlust".

Dieser Clown macht Angst

" Horror bietet uns die sichere Variante von Grusel, den wir in der realen Welt nicht wollen oder nicht haben können ", sagt Kulturwissenschaftler Christian Lenz von der Technischen Universität Dortmund, der zu dem Thema Horror in Literatur und Fernsehen geforscht hat.

Die Angstlust funktioniert allerdings nur, so Lenz, wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind: Wir müssen wir uns in Sicherheit befinden, beispielsweise im Kinosessel oder auf dem Sofa.

Zudem ist es wichtig, dass wir uns freiwillig dem Grusel aussetzen. Und Horror wird individuell unterschiedlich empfunden. Manche ertragen die härtesten Zombiestreifen, andere gruselt schon ein Kinderfilm.

Angst-Hormone verursachen Euphorie

Horror lässt die Hormone tanzen

Eine große Rolle für das gruselige Wohlbefinden spielt der Botenstoff Dopamin. Dieser Neurotransmitter wird bei Erfahrungen ausgeschüttet, die den Menschen befriedigen. Zum Beispiel bei leckerem Essen oder beim Sex.

Aber auch riskante Erlebnisse lassen den Dopaminspiegel steigen. Wissenschaftler vermuten, dass unsere Vorfahren auf diese Art für die gefährliche Jagd mit Glücksgefühlen belohnt worden.