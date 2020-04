Coronavirus - die große Angst vor dem Arztbesuch

Niedergelassene Ärzte und solche in Notfallambulanzen bemerken derzeit einen alarmierenden Trend. Menschen mit schweren Verletzungen oder Erkrankungen jenseits von Corona kommen nicht mehr zur Behandlung - weil sie Angst haben, sich mit dem Virus anzustecken.

Mit Armbruch zwei Wochen lang zu Hause geblieben

Erschreckende Beispiele führt Dr. Christoph Chylarecki an, Ärztlicher Direktor des Bethanien-Krankenhauses in Moers. "Eine Patientin mit einem komplizierten Oberarmkopfbruch hat zwei Wochen zu Hause gewartet mit der Begründung, im Krankenhaus gebe es nur Patienten mit Corona" , sagte er dem WDR am Mittwoch (08.04.2020). "Wir waren gezwungen, der Patientin ein künstliches Gelenk einzusetzen."