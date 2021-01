Vor dem Schnee-Wochenende in NRW: Gibt es wieder Chaos?

Susanne Schulten, Sprecherin bei der Wintersport-Arena Sauerland, hat die Bilder von den vielen Besuchern noch im Kopf. Sie erklärt sich das hohe Touristenaufkommen so: "Die Ferien, die gute Schneelage über Tage hinweg und dann noch der Lockdown, in dem die Menschen einfach nach Wochen des Zu-Hause-Seins etwas erleben möchten." Der Anreiseverkehr war so massiv, dass die Schneeregionen schnell handeln mussten. Straßen wurden gesperrt, ganze Gebiete abgeriegelt.

Polizei auf der Piste

Wer dann noch auf die Piste ging, brachte sich in Gefahr, erklärte Susanne Schulten: "In einem ordnungsgemäßen Betrieb stehen Bergwacht und auch Rettungsdienste bereit. Wenn dann etwas passiert, sind Pisten gesichert. Jetzt sind die Pisten jedoch nicht gesichert."

Besucher parken wild

Ein weiteres Problem zeigte sich in der Eifelregion rund um Monschau. Viele Ausflügler parkten – und pinkelten – wild, zerstörten sogar manchen Acker, ließen ihren Müll liegen. "Wir mussten vor allem die Rettungswege sichern" , sagt Monschaus Bürgermeisterin Silvia Mertens.

Im benachbarten Simmerath kamen die Ordnungskräfte mit dem Knöllchenschreiben nicht hinterher, wie Bürgermeister Bernd Goffart sagt: "Sobald die Leute Schnee gesehen haben, wollten sie direkt parken."

Die Lifte laufen nicht

Zudem mussten seine Ordnungskräfte zwischen den Besuchergruppen auch noch Abstandsregeln kontrollieren. "Die Mitarbeiter haben wir teilweise aus dem Urlaub zurückgeholt, damit wir den Ansturm bewältigen konnten."

Polizei soll helfen

Das soll sich an diesem Wochenende nirgendwo wiederholen. Darum kündigt die sauerländische Polizei an, dass in Winterberg, Schmallenberg und Sundern mit Straßensperrungen zu rechnen ist. Die Skipisten bleiben gesperrt und dürfen nicht betreten werden.