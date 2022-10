Alternative zu Google: Neeva verspricht Suchen ohne Anzeigen und Tracking

Weit mehr als 90 Prozent aller Suchanfragen gehen in Deutschland und Europa an den Branchenprimus Google. Der hat sich bewährt, den kennt jeder – warum wechseln? Dabei gibt es auch in Deutschland eine Reihe von Alternativen, die Suchergebnisse ohne Tracking, Cookies und Durchleuchtung versprechen. Ab sofort ist das Angebot um einen weiteren Dienst erweitert: Neeva.

Gegründet von Ex-Google-Mitarbeitern

Der Suchdienst Neeva wurde von zwei Ex-Google-Mitarbeitern gegründet. Sie wollten eine Suchmaschine bauen, die mindestens so gut ist wie Google – aber ohne bedenkliche Aspekte wie Tracker auskommt, die den Nutzer durchleuchten, um ihm passgenaue Werbung zu präsentieren.

Neeva kommt ohne Anzeigen, Werbung und Affiliate-Links aus - das sind Links zu Kaufangeboten, die so codiert sind, dass sie dem Betreiber Einnahmen bringen. Damit werben die Betreiber von Neeva jedenfalls. Ein weiterer Schwerpunkt bei Neeva ist ein gewisser Fokus auf Community-Seiten wie Twitter. Google listet solche Fundstellen zwar auch auf, misst ihnen aber nicht zu viel Bedeutung bei.