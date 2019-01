Ampelmännchen: Mit Hut, Speer und Grubenlampe

An sechs von über 500 Ampeln schwingt jetzt das Bergbaumännchen seine Grubenlampe - zum Beispiel am Duisburger Zoo oder in Bezirken, die stark vom Bergbau geprägt waren. 1.000 Euro hat der Entwurf des Unikats laut Stadt gekostet.

Hingucker für Bergkamen

Längst Kult: Das Berliner Ampelmännchen

In Bergkamen könnten neue Ampelmännchen bald nicht nur an den Bergbau, sondern auch an die Römer zu erinnern, die sich einst in der Region niederließen. " Das wäre auf jeden Fall ein Hingucke r", sagt Bernd Schäfer, Vorsitzender der SPD -Fraktion, der bereits einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht hat. So könne der wartende Fußgänger an der Ampel ins Nachdenken kommen - nämlich über die Stadthistorie. Die Römer hatten schließlich mal ihr größtes Militärlager nördlich der Alpen hier errichtet.

Werbegag fürs Neandertal

Ampelmännchen als Werbegag - das hat Brigitte Hagling ( UWG-ME ) in Sinn und plädiert als Kreistagsmitglied für den Urzeitmenschen als neue Lichtgestalt in Mettmann. Jetzt muss der Kreis entscheiden. Und ein passender Entwurf sollte noch her - ein Männchen mit Speer ist schon im Gespräch.

Video starten, abbrechen mit Escape Neandertaler als Ampelmännchen | Lokalzeit aus Düsseldorf | 07.01.2019 | 02:40 Min. | Verfügbar bis 07.01.2020 | WDR | Von Markus Waerder

Von Rentier bis Rock 'n' Roll

Münchener Pärchenampel zum CSD

Nicht nur in NRW gibt es außergewöhnliche Ampelmännchen. So leuchten in München zum Beispiel jedes Jahr zum Christopher-Street-Day gleichgeschlechtliche Pärchen auf. Mainzer Ampeln zeigen Mainzelmännchen, im hessischen Friedberg tanzt der "King" auf der Ampel am Elvis-Presley-Platz und Bremen zeigt mit Esel, Katze, Hund und Hahn die berühmten Stadtmusikanten.