Nach Kirchenaustritt: Darum muss ich weiterzahlen

Schon morgens hat sich auf dem Flur des Kölner Amtsgerichts eine Schlange gebildet. Alle, die hier warten, wollen aus der Kirche austreten, auch Dominik. Der 30-jährige Katholik sagt, er wolle den Umgang der Kirche mit dem Missbrauch nicht mitfinanzieren: "Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren."

Kirchen bekommen jährlich hunderte Millionen vom Staat

Was Dominik nicht klar ist: Er zahlt auch nach dem Austritt weiter Geld an die beiden großen Kirchen, sogenannte Staatsleistungen. Die gehen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Zu Napoleons Zeiten mussten die Kirchen Besitztümer an weltliche Fürsten abtreten. Dafür wurde ein jährliches Entschädigungsgeld vereinbart - das auch im Jahr 2022 noch gezahlt wird. Es soll eigentlich schon lange abgeschafft werden - das ist aber bis heute nicht passiert.