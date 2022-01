Amoklauf auf Heidelberger Universitäts-Campus: Mehrere Verletzte durch Schüsse

Nach dpa-Informationen soll der Mann Student gewesen sein und wohl seine Tat alleine verübt haben: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus", erklärte die Polizei am Montag. Zur Sicherheit werde das Gelände aber weiter abgesucht. Laut dpa-Informationen wurden vier Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Auch die Polizei bestätigte, dass es einen Schwerverletzten gegeben habe.

Polizei: Keine politischen oder religiöse Motive

Der Mann, der am Montag in einem Hörsaal der Universität um sich schoss, habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder religiösen Motive gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen. Er habe mehrere Waffen bei sich gehabt und soll sich schließlich selbst erschossen haben. Laut Polizeiangaben soll er "Langwaffen" benutzt haben. Dazu zählen laut dem Waffengesetz etwa Flinten und Büchsen, wie sie bei der Jagd und im Sport benutzt werden.