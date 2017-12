Ambulante Pflegedienste müssen Patienten ablehnen

Suche nach Pflegekräften im Ausland

Die ambulanten Pflegedienste suchen in ihrer Not im Ausland nach Fachkräften. Für den Pflegedienst von Annemarie Zink stehen drei in den Startlöchern, zwei aus Indien, eine aus Bosnien, die allerdings eine eineinhalb jährige Anerkennungszeit in Deutschland vor sich haben und so lange nur als Pflegehelferinnen eingesetzt werden dürfen. Aber das nehmen die Pflegedienste in Kauf.

In den Tagen vor Weihnachten wird das Problem mit pflegebedürftigen Menschen noch größer. Die Krankenhäuser entlassen die meisten Patienten nach Hause, die Pflegedienste schaffen es nicht sie zu betreuen, da bleibt für viele nur das Heim.