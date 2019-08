Brennender Amazonas: Trägt Europa eine Mitschuld?

Wer profitiert von den Waldbränden in Brasilien?

Laut dem brasilianischen Weltraumforschungsinstitut INPE gab es in Brasilien seit Jahresbeginn bereits mehr als 75.000 Waldbrände - das ist ein Zuwachs von 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Verantwortliche gelten vor allem Landwirte, die mit Brandrodungen im Regenwaldgebiet neue Flächen für Ackerbau und Viehwirtschaft erschließen: Sie wollen so ihre Produktion massiv steigern. Bei einem "Tag des Feuers" vor einer Woche sollen Farmer Medienberichten zufolge sogar ganz offen und in einer koordinierten Aktion große Flächen in Brand gesteckt haben.