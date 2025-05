Amateurfunk an Hattinger Schule: Mit "Old School"-Technik in die Welt

Amateurfunk? Da werden Bilder aus den Siebzigern oder Achtziger wach. Menschen vor riesigen Apparaten mit einem Funkmikrofon vor der Nase. "Hier spricht AD5UAP, Alfa-Delta-Five-Uniform-Alfa-Papa" und ähnliches. Dabei ist Funken zum Beispiel über Kurzwelle oder Satellit vielleicht aktueller, als wir glauben.

Funkkontakt in die ganze Welt

Zunächst einmal soll es am "Europatag der Amateurfunk-Schulstationen" den Schülerinnen und Schüler Spaß machen, sich an den unterschiedlichsten Geräten auszutoben. In drei Klassenräumen der Gesamtschule Hattingen sind über den kompletten Montag Funkgeräte, Empfangsstationen und sogar Morseapparate aufgestellt.

Eine Grafik, von einem Beamer an die Wand geworfen, zeigt, welche Stationen auf der ganzen Welt gerade "auf Empfang" sind. Erfahrene Amateurfunker und Lehrer Horst Krah zeigen den Jugendlichen, wie man Kontakt aufbaut. Und schon sprechen sie mit Menschen zum Beispiel in England oder sogar in Russland.

Jugendliche begeistert von " Old-School -Technik"

Auch das Morsen wird hier gelernt

"Man lernt hier was dazu, was man immer gebrauchen kann" , sagt Elftklässler Ronas (17), "und es ist spannend, wenn man Leute in anderen Ländern fragt, wie die so leben." Beruflich will er Arzt werden, am liebensten bei der Bundeswehr und da auch studieren. "Für die Bundeswehr hätte ich in Sachen Funk dann schon mal etwas Vorwissen" , sagt er.

Enes, auch 17, will Cyber-Security studieren. Er sei nicht nur Fan von moderner digitaler Technik, erzählt er: "Ich interessiere mich auch für Technik-Geschichte und finde es spannend, wie sich das weiterentwickelt hat bis heute."

Ähnlich begeistert von der Technik im Raum zeigt sich auch Schüler Abdulkadir, wobei für ihn mehr die Kommunikation im Vordergrund steht: "Ich habe gerade mit einem Briten geredet aus der Nähe von Manchester" , so der 17-Jährige. "Eigentlich könnte man auch über die sozialen Medien Kontakt in alle Welt kriegen. Das jetzt aber über diese 'Old-School'-Variante zu machen, ist cooler."

Viele (Hoch-)Schulen funken mit