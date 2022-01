Demenz-Studie: So kann ich mich gegen Demenz schützen

Derzeit leiden gut 60 Millionen Menschen weltweit an Altersdemenz - und es könnten bald noch deutlich mehr werden. Eine aktuelle Studie einer internationalen Forschergruppe, die die "Global Burden of Disease" ("Weltweite Belastung durch Krankheiten") erfasst, geht davon aus, dass sich die Fallzahlen in den kommenden 30 Jahren verdreifachen könnten. Das berichtete das medizinische Fachmagazin "The Lancet".