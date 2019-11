Unter dem Eindruck der Thüringen-Wahl fordert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU ) Politikreformen wie eine Verkleinerung des Bundestags. So will er verlorengegangenes Vertrauen der Bürger zurückgewinnen. Ist dies ein probates Mittel? Eher nicht, sagt der Politikwissenschaftler Maik Bohne im WDR -Gespräch. In NRW brachte er das Bürgerbeteiligungs-Projekt "Dialog schafft Zukunft" für das Landes-Wirtschaftsministerium mit auf den Weg.