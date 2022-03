Gerhard Schröder: Putins Kumpel wegen Ukraine-Krieg im totalen Abseits

Stand: 01.03.2022, 22:50 Uhr

Trotz des Einmarsches in die Ukraine hält Altkanzler Gerhard Schröder an seiner Freundschaft zu Wladimir Putin und an seinen russischen Geschäftsbeziehungen fest. Das Echo ist verheerend.

Von Frank Menke