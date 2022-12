Studie zur Altersdiskriminierung: Sind die Alten nichts mehr wert?

Laut Statistischem Bundesamt sind 17 Prozent der über 65-Jährigen in Deutschland noch in Arbeit - deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Grund sei die Erhöhung des Rentenalters, aber auch ein gestiegenes Bildungsniveau. Fast drei Viertel der Ü-60-Jährigen, die noch im Job sind, gelten als hochqualifiziert. 39 Prozent der Ü-65-Jährigen arbeiten noch, um eine drohende Altersarmut abzuwenden.

Auch Jüngere erleben Altersdiskriminierung

Altersdiskriminierung ist aber bei weitem nicht nur ein Thema der älteren Menschen. Darauf geht die Studie allerdings nur am Rande ein: Auch junge Menschen vor allem zwischen 16 und 24 Jahren erleben offenbar Diskriminierung wegen ihres Alters - bei der Wohnungssuche etwa, während der Arbeit oder bei " Geldangelegenheiten ".

Viele Junge sehen sich ebenso benachteiligt, wenn es beispielsweise um die Jobsuche geht. Für das Thema im WDR-Podcast "6.30" am Freitag gingen vorab bereits viele Rückmeldungen ein: " Versucht man als junger Mensch sich für eine Führungsposition zu bewerben, so bekommt man oft eine Absage aufgrund fehlender Erfahrung" , sagt etwa Hörer Alex. " Woher soll man aber diese Erfahrung nehmen wenn nicht durch die Praxis! ... Da hilft nur suchen, suchen, suchen, bis man einen Arbeitgeber findet der an einen glaubt und dich fördern will."

Katholische Kirche: "Vorwiegend weiße alte Männer"

Hörer Jens macht auf einen Widerspruch aufmerksam: Einerseits " möchte man keine Altersdiskriminierung ", andererseits mache sich " die halbe Welt über die Kardinäle und die Altersstruktur im Vatikan lustig" . Sehr viele wichtige politische Ämter seien " von alten weißen Männern besetzt. Viele Gremien/Vorstände sind weder divers, noch paritätisch besetzt."

Per Grundgesetz gegen Altersdiskriminierung