Altersarmut in NRW wächst schneller als im Bundesschnitt

In NRW nimmt die Altersarmut schneller zu als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, wie am Montag (06.04.2020) bekannt wurde. Demnach stieg der Anteil der Empfänger von Grundsicherung im Alter an allen Menschen über 65 Jahre in NRW von 3,1 im Jahr 2010 auf 4,3 Prozent 2018. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich die Quote für ganz Deutschland lediglich von 2,4 auf 3,2 Prozent. Insgesamt bezogen in NRW Ende 2018 rund 155.000 Männer und Frauen über 65 Grundsicherung im Alter.

Rückgang nur bei den Jüngeren