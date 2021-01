Impfzentrum schwer erreichbar? Hilfen für Ältere

Viele ältere Menschen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, beschäftigt gerade die Frage: Wie komme ich an die Impfung? Der Weg in ein Impfzentrum in der Stadt ist im hohen Alter oft schon nicht leicht. Wenn er überhaupt noch möglich ist. Noch schwerer haben es allerdings Seniorinnen und Senioren auf dem Land fernab der Großstadt.

Senioren auf dem Land müssen warten

Kilometerlange Anfahrten, schlechte Bus- und Bahnverbindungen, der eigene Körper schwach und gebrechlich, Kinder und Enkel weit weg - alles Hürden, die ein älterer Mensch auf dem Land mitunter bewältigen muss, wenn er geimpft werden will. Zwar gibt es mobile Impfteams, die solche Betroffenen zu Hause impfen sollen, doch Priorität haben erst einmal Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Alle anderen in dieser Hochrisikogruppe müssen sich hinten anstellen.

Erste Städte und Kreise organisieren Hilfe

Die Stadt Dormagen im Rhein-Kreis Neuss hat heute eine Hilfsaktion für Menschen über 80 Jahre gestartet. Sie können sich ab sofort bei der Stadt melden, wenn sie Hilfe auf dem Weg zur Corona-Schutzimpfung brauchen. Die Stadt organisiert dann den Transport zum Impfzentrum, inklusive kostenloser FFP2 -Maske.

Im Kreis Kleve sieht die Hilfe so aus: Wer zum Beispiel in Kerken wohnt und zum Impfzentrum nach Kalkar will, muss rund 40 Kilometer fahren. Über 80-Jährige sollen deshalb Hilfe über eine Mitfahrbörse bekommen. Freiwillige fahren die Senioren zur Impfung und zurück.