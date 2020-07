Pflege: Nach dem Corona-Applaus kommt die Ernüchterung

Nur mehr Stunden, statt neue Stelle

Johannes Tepaße sieht noch ein anderes Problem. Bei dem Leiter eines Altenheimes in Bocholt kommt von den zusätzlichen Stellen fast nichts an. " Es ist insgesamt so verschwindend wenig, dass das kaum bei den Bewohnern zu spüren ist ." Denn statt neue Stellen zu schaffen, habe er nur die Stundenzahlen von manchen Mitarbeitern erhöhen können. Nur dafür reiche das Geld. Insgesamt sei das Programm viel zu klein. Insgesamt 35.000 neue Stellen wären ein " Schritt in die richtige Richtung " gewesen.

Hinzu komme, dass die Beantragung " total kompliziert " sei. Von anderen Kollegen habe er sogar gehört, dass sie deshalb erst gar keine Anträge gestellt hätten.

Corona-Prämie löst Probleme nicht

Die Corona-Krise hat all diese Probleme nicht verschwinden lassen. Zwar bekommen Altenpfleger wegen der zusätzlichen Arbeit einen einmaligen Bonus von bis zu 1.500 Euro. Doch die strukturellen Probleme bleiben. " Als dauerhafte Prämie und als wirkliches Dankeschön wäre das vielleicht ein Zeichen gewesen ", sagt Heimleiter Tepaße.