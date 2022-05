Verband: Milch wird im Sommer deutlich teurer

Kunden müssen sich auf einen Milchpreis von über einem Euro einstellen, heißt es vom Milchindustrie-Verband. Der vertritt die Interessen der Molkereien in Deutschland. Anstehende Preisverhandlungen mit den Lebensmittel-Einzelhändlern dürften dafür sorgen, dass Molkereiprodukte spätestens im Sommer deutlich teurer werden. Grund sind massive Kostensteigerungen in der Produktion - und ein knappes Angebot an Milch.

Butterpreis besonders stark gestiegen

Schon jetzt kosten viele Produkte mehr als noch vor einem Jahr. Bei der Butter ist die Inflation besonders zu spüren: 2,06 Euro mussten Verbraucherinnen und Verbraucher in der vergangenen Woche im Schnitt für eine Packung Deutsche Markenbutter bezahlen, heißt es im Verbraucherpreisspiegel der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI). Satte 60 Cent mehr als vor einem Jahr.

Auch Milch kostet im Regal mehr als noch vor einem Jahr. Statt 87 Cent sind es inzwischen 94 Cent für einen Liter konventionell erzeugte Milch im Tetrapak. Etwas geringer ist der Preisanstieg bei Käse. Einzelne Produkte wie die 500-Gramm-Packung Naturjoghurt sind laut AMI durchschnittlich sogar günstiger geworden.

Hohe Produktionskosten kommen verzögert im Supermarkt an