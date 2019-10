Am Donnerstag (31.10.2019) feiern viele Halloween und können am Freitag lange ausschlafen. Wie praktisch. Aber warum ist der erste Tag im November eigentlich ein Feiertag, und wie hängt das alles mit Halloween und Allerseelen zusammen?

Welche Bedeutung hat Allerheiligen?

Allerheiligen ist ein katholischer Feiertag. Wie der Name schon sagt: an diesem Tag, am 1. November, wird "aller Heiligen" gedacht. Entstanden ist Allerheiligen, weil 365 Tage eines Jahres nicht ausreichen, um alle verehrten Menschen im Heiligenkalender unterzubringen.

Die Geschichten der Heiligen faszinieren noch heute