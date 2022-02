Eilmeldung

Alle Schulen in ganz NRW am Donnerstag geschlossen

Stand: 16.02.2022, 12:37 Uhr

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat wegen des Sturms am Donnerstag einen landesweiten Unterrichtsausfall an allen Schulen verkündet. NRW-Familienminister Joachim Stamp appellierte an alle Eltern, ihre Kinder am Donnerstag zu Hause zu betreuen statt in die Kita oder Kindertagespflege zu schicken.