Alle Angeklagten im Nizza-Prozess schuldig gesprochen

Zwei der acht angeklagten Männer wurden wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt und erhielten deshalb die härtesten Strafen: Jeweils 18 Jahre Haft entschied das Gericht in Paris. Sie hätten den Attentäter moralisch und materiell unterstützt und ihn inspiriert, so der Vorsitzende Richter Laurent Raviot. Der Attentäter selbst war nach seiner Tat erschossen worden.

Ein weiterer Mann wurde zu 12 Jahren Haft verurteilt, er hatte dem Attentäter eine Schusswaffe besorgte. Die weiteren fünf Angeklagten in dem Prozess, die ebenfalls in die Beschaffung einer Waffe involviert waren, sollen zwischen zwei und acht Jahren in Haft.