Die rechtliche Grauzone

Der Städte- und Gemeindebund NRW hält Alkoholverbotszonen "für rechtlich problematisch" , wie sein Sprecher Martin Lehrer sagt. Es fehle eine landesgesetzliche Grundlage. Beschließe eine Kommune dennoch ein Alkoholverbot, "dürfte es rechtlich auf sehr schwachen Füßen stehen" .

Herforder verpachtet Straßen

In Herford gab es vom Oktober 2017 bis zum Dezember 2018 ein Alkoholverbot. Eine Klage dagegen ist noch anhängig. Die Stadt hat in der Zwischenzeit Straßen an Gewerbetreibende verpachtet. Über die Konditionen schweigt sich die Stadt aus. Das Alkoholverbot sprechen nun also die angrenzenden Händler aus, nicht mehr die Stadt.

Rechtliche Bedenken

Damit wurde in Herford das rechtliche Problem verschoben – aber möglicherweise nicht gelöst. Martin Lehrer vom Städte- und Gemeindebund hat auch hier rechtliche Bedenken.