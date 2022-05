Alice Schwarzer steht zu Kritik an Waffenlieferungen an die Ukraine

Forderung nach einem Waffenstillstand

Vielmehr möge Scholz alles dazu beitragen " dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können. " Bis Montagmorgen wurde der Brief von rund 140.000 Menschen digital unterzeichnet. Im ZDF-"Morgenmagazin" wies Schwarzer am Montag Vorwürfe zurück, man würde die Ukraine im Stich lassen. Auch dürfe man die Unterzeichner nicht in die rechte Ecke rücken. In Umfragen sei die Bevölkerung geteilt, ob man schwere Waffen in die Ukraine liefern solle. Darüber müsse man diskutieren.

Empörung über Verbreitung des "russischen Narrativs"

Nach der Veröffentlichung des Briefes war rasch breite Kritik daran laut geworden. So sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann in einem Interview der "Stuttgarter Zeitung": " Wo sollen 'Kompromisse' sein, wenn Putin völkerrechtswidrig ein freies europäisches Land überfällt, Städte dem Erdboden gleichgemacht, Zivilisten ermordet werden und Vergewaltigung systematisch als Waffe gegen Frauen eingesetzt wird? "

Bundestagsabgeordneter Konstantin von Notz (Grüne) nannte die Thesen des Offenen Briefes bei Twitter " abwegig, selbstgerecht und bösartig " und warf Schwarzer vor, das " russische Narrativ " für den Angriffskrieg zu unterstützen.

Zusätzlich erinnerten Twitter-Nutzer daran, dass Alice Schwarzer als Herausgeberin von "Emma" bereits in der Vergangenheit russischen Narrativen ein Forum gegeben habe - zum Beispiel mit einem Gastbeitrag der Chefredakteurin des russischen Propagandasenders "Russia Today".

Video starten, abbrechen mit Escape Deutschland liefert schwere Waffen, Russland droht Aktuelle Stunde. . 42:40 Min. . UT . Verfügbar bis 05.05.2022. WDR. Von Jan Hofer.

Zweifel an den Chancen der Ukraine

Schwarzer hatte zusätzlich daran gezweifelt, dass die Ukraine überhaupt eine Chance hat, den russischen Truppen standzuhalten. Man dürfe die " bewundernswerten " militärischen Erfolge der Ukraine bei der Verteidigung gegen Putins Truppen nicht überbewerten: " Solche punktuellen Siege sind eines. Die zweite Atommacht der Welt in die Knie zu zwingen, ist etwas anderes ."

Über dieses Thema berichten wir auch am Montag, ab 18.45 Uhr in der "Aktuellen Stunde" im WDR-Fernsehen.