WDR: Immer mehr vom immer Gleichen, so funktionieren die Algorithmen von Facebook und Co. Machen soziale Medien dumm?

Matthias Spielkamp

Matthias Spielkamp: Viel von der Automatisierung trägt zwar dazu bei, dass man Dinge angezeigt bekommt, die darauf optimiert sind, dass die Menschen so lange wie möglich auf der Plattform bleiben. Sie sollen möglichst viel Werbung sehen. Das kann dazu führen, dass besonders sensationalistische Nachrichten nach oben gerankt werden, sogar wenn sie falsch sind, und man damit viel Zeit verbringt.



Aber auf der anderen Seite haben Plattformen wie Facebook oder Youtube dazu geführt, dass wir eine Auswahl an Informationen haben, wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte.

WDR: Sollte es ein Recht auf Offenlegung von Algorithmen geben?

Spielkamp: In einem gewissen Grad schon. Aber hier wird häufig übertrieben. Denn wir müssen nicht unbedingt den Algorithmus kennen, um zu verstehen, wie die Auswahl funktioniert. Man kann auch die Logik eines solchen Systems erklären.

Und selbst wenn wir den Code hätten, heißt das noch lange nicht, dass wir auch über die Funktionsweise des ganzen Systems Bescheid wüssten. Denn die Daten spielen eine wichtige Rolle, die verändern sich ständig. Wir haben eine viel größere Herausforderung als nur zu sagen: Legt den Code offen!

Video starten, abbrechen mit Escape Die Macht des Algorithmus | Geht's noch? | 04.06.2018 | UT | Verfügbar bis 04.06.2019 | WDR

WDR: Sie fordern eine demokratische Kontrolle der Algorithmen. Wie kann die aussehen?

Spielkamp: Da gibt es unterschiedliche Ideen und manches wird auch schon gemacht: Es gibt Gesetze, die unterwerfen zum Beispiel den algorithmisch gesteuerten Hochfrequenzhandel einer Kontrolle durch Aufsichtsbehörden.

Ein weiteres Beispiel ist das automatisierte Fahren, wo auch Algorithmen greifen. Da gibt es einen Gesetzesentwurf, der festlegen will, wie das auszugestalten ist und wer am Ende die Verantwortung übernehmen muss.

Eine weitere denkbare Maßnahme: Man kann die Anbieter zu Selbstverpflichtungen anregen.