Astronaut Gerst will Mini-Rakete im All fliegen lassen

Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst macht auf seiner kommenden ISS -Mission einen Versuch: Er will auf der Raumstation eine mit Luft angetriebene Mini-Rakete fliegen lassen. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR ) am Montag (21.05.2018) in Köln mit.

Die Idee dazu erhielt Gerst, der auch "Astro-Alex" genannt wird, von einem kleinen Zuschauer der "Sendung mit der Maus". Gerst hatte gemeinsam mit dem DLR in der Sendung dazu aufgerufen, dass die Kinder Ideen für Experimente einreichen sollen.

Rakete ist Plastikspritze

Als "Mini-Rakete" wird im All eine Plastikspritze verwendet, die mit Wasser und einer Brausetablette befüllt ist. So bildet sich Sprudel und ein Gasdruck kommt auf.

"Ist dieser Druck hoch genug, kann die Rakete starten", erklärt das DLR . Damit das Geschoss nicht unkontrolliert durch die Raumstation fliegt, wird es an einer Schnur befestigt.

"Astro-Alex" will zudem testen, ob er sich mit Schwimmbewegungen in der Schwerelosigkeit vorwärtsbewegen kann.

Komplexe Experimente

Außerdem warten auf Alexander Gerst noch viele weitere Experimente: So sollen er und sein Team unter anderem die drahtlose Kommunikation auf Weltraummissionen verbessern und die Auslastung von Funkfrequenzen weltweit analysieren.

Gerst bricht Anfang Juni mit einer Rakte zur ISS auf. Er wird als erster Deutscher und zweiter Europäer als Kommandant für die Raumstation und ihre Besatzung verantwortlich sein. Diese Aufgabe wird er von Anfang Oktober bis Mitte Dezember erfüllen.

Stand: 21.05.2018, 17:00