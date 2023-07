Supermarktkette Albert Heijn stoppt Verkauf von Messern

Aggressives Verhalten, Gewalt auf offener Straße - das nimmt nahezu überall zu. Die große niederländische Supermarktkette Albert Heijn nimmt dies jetzt zum Anlass, keine Messer mehr zu verkaufen. " Die Aggression in der Gesellschaft nimmt leider zu. Um zu dieser Entwicklung in keiner Weise beizutragen, ergreifen wir Maßnahmen ", sagte Albert Heijn-Sprecherin Anoesjka Aspeslagh am Freitag in Zaandam. " Wir haben beschlossen, keine Messer mehr in unseren Geschäften zu verkaufen ."

An der Regelung zum Verkauf von Messern habe man schon seit einiger Zeit gearbeitet - auch als Reaktion auf die breite gesellschaftliche Diskussion. Zunächst habe man eine Alterskontrolle eingeführt, nun werde der Verkauf von Messern vollständig eingestellt.