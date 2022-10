Grüne gegen FDP: Neuer Streit um AKW-Weiterbetrieb

"Diese Verzögerung ist ein Problem, wenn man will, dass Isar 2 im Jahr 2023 noch Strom produziert." Aus Robert Habecks Wirtschaftsministerium

" Es müssen zeitnah die Reparaturen am Atomkraftwerk vorgenommen werden, die Atomkraftwerksbetreiber brauchen Klarheit." Das Wirtschaftsministerium setze sich weiter für Lösungen ein, "sonst steht man wegen Verzögerungen ohne Isar 2 da".

Streitpunkt ist offensichtlich das dritte in Deutschland noch laufende AKW, das Atomkraftwerk Emsland in Niedersachsen. Das will Habeck jedoch nicht in die Reserve übernehmen und Ende des Jahres vom Netz gehen lassen.