Ukraine-Krieg: Wie gefährlich sind Angriffe auf AKW?

Wie gefährlich können solche Angriffe für Deutschland sein?

Das Bundesamt für Strahlenschutz geht davon aus, dass es in Deutschland, wenn radioaktiv belastete Luft ins Land kommen würde, im schlimmsten Fall in erster Linie Auswirkungen auf die Landwirtschaft geben würde, auf Lebens- und Futtermittel. Die Notfallreaktionen würden sich darauf richten. "Wir gehen für solche Fälle nicht von einer so stark erhöhten Strahlung aus, die weitergehende Maßnahmen erfordern würde" , hebt Gering hervor. "Auch nicht bei AKW in der Ukraine, die westlicher liegen."

Experte Renneberg ist bei seiner Einschätzung dazu zurückhaltend: "Ich wäre da mit Spekulationen ganz vorsichtig. Ein Tschernobyl-Effekt ist bei Angriffen nicht ausgeschlossen." Damit sei gemeint, dass radioaktive Partikel durch Feuer in hohe Luftschichten transportiert werden und so weit getragen werden können - theoretisch auch nach Deutschland.

Bei einzelnen Explosionen in ukrainischen AKW , die die Brennelemente nicht unmittelbar treffen und ihre Kühlung nicht beschädigen, geht Renneberg aber nicht von einem solchen Tschernobyl-Effekt aus.

Schadet Putin nicht seinem eigenen Land mit Angriffen auf AKW , weil die Russen auch von radioaktiver Strahlung betroffen wären?

Vermutlich ja. In solchen Fällen wäre das Risiko "für Russland größer als für Europa" , sagt Gering. Er weist aber auch darauf hin, dass exakte Vorhersagen für solche Fälle mit einer relativ hohen Unsicherheit behaftet seien.

Auch Experte Renneberg sagt, dass Russland als Nachbarland der Ukraine kein Interesse an nuklearen Notfällen in dem Land habe. "Im Kriegsgeschehen kann es aber sein, dass so etwas nicht kontrollierbar ist" , sagt Renneberg. "Nicht jedem General, nicht jedem Kompaniechef ist bewusst, was er da tut. Und eine Granate oder Rakete kann auch zufällig treffen."

Wie zuverlässig sind die aktuellen Auskünfte, es sei keine radioaktive Strahlung ausgetreten?

Deutschland hat grundsätzlich ein sehr dichtes Netz zur Messung von Strahlung, das innerhalb von Minuten reagieren kann. Expertinnen und Experten schauen auch ständig auf ukrainische und internationale Daten und sprechen sich zusätzlich mit dem Deutschen Wetterdienst ab, weil Wind dabei auch immer eine Rolle spielt.

Renneberg sagt, den Daten der Internationalen Atomenergie-Organisation ( IAEA ) könne man vertrauen, wenn sie vor Ort in der Ukraine selbst gemessen habe - es sei aber fraglich, dass diese unabhängigen Messergebnisse gerade vorhanden seien.

Sollten sich die Menschen hier auf einen möglichen GAU vorbereiten? Sollte man Jodtabletten einnehmen?

Expertinnen und Experten raten dringend davon ab, auf eigene Faust Jodtabletten einzunehmen. Florian Gering vom Bundesamt für Strahlenschutz hebt hervor, es gebe dazu zurzeit keinen Anlass, durch eine Selbstmedikation könnten gesundheitliche Schäden entstehen. Für den Ernstfall habe Deutschland genug Jodtabletten für die ganze Bevölkerung - diesen Fall gebe es zurzeit aber nicht. Auch Wolfgang Renneberg rät von der Einnahme von Jodtabletten ab. Das sei jetzt völlig überzogen.