WDR-Sendung feiert Geburtstag: Die Aktuelle Stunde wird 40

Jeden Tag sind die Fernsehteams im Westen unterwegs und zeigen die Geschichten aus NRW. Seit 40 Jahren. Nur ein einziges Mal ist die Aktuelle Stunde in dieser langen Zeit ausgefallen: Am 28. Juli 2017 konnte das Team wegen eines Stromausfalls seine Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wie gewohnt informieren.

Susanne Wieseler

" Wir standen im Studio parat und wollten anfangen, zu moderieren. Und dann hieß es: Wir haben keinen Strom ", erinnert sich AKS-Moderatorin Susanne Wieseler. Natürlich gäbe es eigentlich eine Notstrom-Versorgung. " Aber: Daran ist gearbeitet worden ."

Doch davon abgesehen konnte man sich in den Wohnzimmern in NRW aber auf die Aktuelle Stunde verlassen. Und darauf, dass es neben Informationen auch Unterhaltung gab. Denn schon 1983 war klar: Man will anders sein. Da durfte dann im Studio auch mal mit Kölsch angestoßen werden.