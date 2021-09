Aktionswoche #HierWirdGeimpft soll Impfquote steigern

Impfangebote auch an mehreren Stadien

Auf vielen belebten Plätzen in NRW soll geimpft werden: An mehreren Stadien sind in dieser Woche ebenfalls Impfaktionen geplant, zum Beispiel in Oberhausen am Mittwochabend am Niederrhein Stadion vor dem Regionalligaspiel oder am Wochenende unter anderem vor den Bundesligaspielen in Düsseldorf oder Köln. Vor allem am Samstag sind mehrere Impfaktionen in Einkaufsstraßen vorgesehen, beispielsweise in Bochum oder Essen.