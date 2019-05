Gewalt an Schulen: Ministerin stellt Aktionsplan vor

Die Gewalt an Schulen nimmt in NRW zu. NRW -Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) stellt deshalb am Freitag (17.05.2019) in Düsseldorf einen "Aktionsplan gegen Diskriminierung und Gewalt an Schulen" vor. Die Präventionsarbeit soll mit zehn Maßnahmen gestärkt werden.

2017 gab es laut der Polizeistatistik fast elf Prozent mehr Körperverletzungen als im Vorjahr. Der unerlaubte Waffenbesitz stieg demnach um 30 Prozent und sexuell motivierte Gewalttaten sogar um 41 Prozent.

Tödliche Messerattacke

Im vergangenen Herbst hatte das Schulministerium mehr als 50 Experten zu einer Fachtagung eingeladen, um die bisherigen Maßnahmen und Projekte gegen Gewalt auf den Prüfstand zu stellen. Die Ergebnisse des Kongresses sind in den Aktionsplan eingeflossen.