Schule in Coronazeiten: Viel Stoff, wenig Chancengleichheit

Wie kann Schule weiter funktionieren, wenn die Infektionszahlen steigen? Darüber beraten seit Montagabend Vertreter von Bund und Ländern im Kanzleramt. Bei dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), SPD-Chefin Saskia Esken und den Kultusministern der Bundesländer geht es darum, wie die Schulen in der Pandemie technisch schneller fit für digitales Lernen gemacht werden können und wie verhindert werden kann, dass es erneut zu großflächigen Schulschließungen kommt.

Viel Stoff, wenig Zeit