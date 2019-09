Politische Elite immer akademischer

Demnach gibt es zum Beispiel in der Bundesregierung immer mehr Akademiker. " Bis 2009 gab es stets mehrere Minister, die allein mit Mittlerer Reife und einem erlernten Beruf ein Ministeramt erreichten ", heißt es in der Erhebung. Aktuell hätten 94 Prozent der Regierungsmitglieder einen Hochschulabschluss. In der Bevölkerung liegt der Anteil der Akademiker bei 18 Prozent.

Eliteforscher Hartmann warnt

Elitenforscher Michael Hartmann warnt: " Jene Eliteangehörigen, die selbst schon in Reichtum oder zumindest Wohlstand aufgewachsen sind, stehen den sozialen Unterschieden weit weniger kritisch gegenüber als jene, die aus den Mittelschichten oder aus der Arbeiterschaft stammen. "

Das führe dazu, dass diese Eliten die Bedeutung sozialer Unterschiede mehrheitlich unterschätzen. Durch ihre politischen Aktivitäten würden diese sogar noch verschärft statt verringert, so Hartmann.