Wohnungsmangel in NRW: Meldepflicht für Airbnb?

Eine Registrierungs- und Meldepflicht " hätte viele Vorteile ", sagte eine Sprecher des Hotelverbands Dehoga NRW dem WDR . Damit hätten die Kommunen eine Basis, " um einen Interessenausgleich zwischen allen Belangen zu gewährleisten. " Auch der Deutsche Mieterbund NRW begrüßt Geisels Forderung, sagte eine Sprecherin dem WDR.

Auch die Stadt Köln prüft seit April 2019 die Einführung einer Anzeige- und Registrierungspflicht. Nach Angaben einer Sprecherin ist das Kernproblem für die Verwaltung die fehlende Bereitschaft der Online-Plattformen, relevante Daten zur Verfügung zu stellen. Ohne diese Daten sei eine Kontrolle der Ferienwohnungen nahezu unmöglich. Zudem reiche das Wohnungsaufsichtsgesetz in NRW in seiner jetzigen Form nicht aus, um den Portalen oder Nutzern eine Pflicht zur Registrierung aufzuerlegen. " Diese Einschätzung teilt auch der Städtetag Nordrhein Westfalen ", so die Sprecherin weiter.

Stand: 20.01.2020, 13:58