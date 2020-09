Afrikanische Schweinepest - wie groß ist die Gefahr für NRW?

Das an der Afrikanischen Schweinepest erkrankte Wildschwein wurde im Spree-Neiße-Kreis in Brandenburg entdeckt, gut 530 Kilometer von NRW entfernt. Die Entfernung klingt erstmal groß, doch sie könnte recht schnell überwunden werden.

Denn das Virus wird nicht nur über lebende Schweine, sondern auch über Wurst- und Fleischwaren übertragen. Das kann zum Beispiel der Rest eines Schinkenbrötchens sein, der weggeschmissen und dann von einem Wildschwein gefressen wird.

Schweinepest keine Gefahr für Menschen und Haustiere

Die Afrikanische Schweinepest ist für Landwirtinnen und Landwirte ein großes Problem, weil Wildschweine das Virus auf Hausschweine übertragen können. Der Fachtierarzt Peter Heimberg von der Landwirtschaftskammer NRW sagte dem WDR -Fernsehen, dass 90 Prozent der Tiere - unabhängig ob Wild- oder Hausschweine - an dem Virus sterben. Für Menschen und andere Haustiere als Schweine ist die Schweinepest ungefährlich.

Wenn das Virus bei einem Hausschwein in einem Betrieb festgestellt wird, müssen alle Schweine in dem Betrieb nach gesetzlicher Lage getötet werden. Landwirtinnen und Landwirte bekommen dafür finanzielle Entschädigungen. Das größere Problem für alle Betriebe in Deutschland, die schon mit den Folgen des Coronavirus zu kämpfen haben, sind wirtschaftliche Einbußen. Denn durch den registrierten Fall der Afrikanischen Schweinepest in Brandenburg gilt Deutschland nicht mehr als Schweinepest-frei - und das wird sich wahrscheinlich auf den Export auswirken.

Klauke: "Besonders asiatischer Markt wird sensibel reagieren"

Thorsten Klauke, Geschäftsbereichsleiter Tiergesundheit bei der Landwirtschaftskammer NRW , sagte dem WDR -Fernsehen, dass er mit Handelsbeschränkungen aus Nicht-EU-Ländern rechnet, insbesondere aus Asien. China gehört zu den wichtigsten Abnehmern für Schweinefleisch aus Deutschland. Laut Klauke würden solche Beschränkungen dafür sorgen, dass die Schweinefleisch-Preise in Deutschland sinken - wie sehr, sei noch unklar.

Peter Heimberg empfiehlt Betrieben zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest, sich genau an die gesetzlichen Standards zu halten. Freilaufende Schweine müssen in Deutschland doppelt umzäunt sein.