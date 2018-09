Die Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an die deutsche Grenze. Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstagabend (13.09.2018) mitteilte, wurde das Virus bei bei tot aufgefundenen Wildschweinen in Belgien - etwa 120 Kilometer vor der Grenze Nordrhein-Westfalens - entdeckt.