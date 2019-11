Investitionen in Afrika: NRW-Unternehmen sehen Potential

WDR: Welche Erfahrungen haben Unternehmen aus NRW schon in Afrika gemacht?

Ehrich: Traditionell ist Südafrika das Land mit den meisten außenwirtschaftlichen Aktivitäten der NRW-Wirtschaft, schon seit vielen Jahrzehnten. Außerdem sind zum Beispiel viele Automobilzulieferer oder Produzenten aus dem Lebensmittelbereich schon länger in nordafrikanischen Ländern aktiv. In den letzten Jahren hat aber auch Subsahara-Afrika aufgeholt, das wird deshalb auch für die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen immer interessanter. Ein Beleg dazu: Das Netzwerk unserer Auslandshandelskammern, das wir in den letzten Jahren ganz stark südlich der Sahara aufgebaut haben. Das zeigt, dass das Interesse der regionalen Wirtschaft da ist.