Deutsche Helfer in Afghanistan: "Unser Schutz ist unser guter Ruf"

Die radikal-islamischen Taliban rücken bei ihrer Offensive in Afghanistan immer weiter vor. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will nun alle im Land verbliebenen ehemaligen Mitarbeiter des deutschen Militärs und von Regierungsprojekten schnell ausfliegen lassen. " Die Situation in Afghanistan wird immer bedrohlicher ", warnte Seehofer am Freitag.

Wie rasant die Taliban in Afghanistan an Grund gewinnt zeigen die beiden Grafiken. Das erste Bild zeigt die Gebiete in Afghanistan, die am 23.06.2021 von den Taliban besetzt waren.

Die zweite Grafik zeigt, wie viele es inzwischen sind (Stand 12.08.2021).

Stefan Recker, seit 2014 Leiter von Caritas International in Afghanistan, ist sich der Gefahr bewusst. Dennoch will er in Kabul bleiben. WDR aktuell hat mit ihm gesprochen.