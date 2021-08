Taliban, IS, Al-Qaida: Wie stehen sie im "Wettkampf der Grausamkeiten" zueinander?

Aber: " Der IS ist ein Feind der Taliban ", so Terrorismus-Forscher Peter Neumann in den "Tagesthemen". Es sei ein anderes Verhältnis als zwischen Taliban und Al-Qaida. Der IS habe nie eine Partnerschaft mit den Taliban gehabt, wie es zuvor Al-Qaida hatte. Der IS habe einen " Alleinvertretungsanspruch ". Daher sehen auch die Taliban den IS als Gegner.

Hasnain Kazim, freier Journalist und Autor

Afghanistan ist ein Land, das seit Jahrzehnten zerstritten ist, stellte Hasnain Kazim am Freitag im WDR5-Morgenecho fest. Die Afghanen müssten nun selbst einen Weg herausfinden. " Wir haben den IS dort und Al-Qaida ist auch nach wie vor da, wenn auch sehr geschwächt. Und ob die sich dann auf die Taliban verlassen oder ob die sich andere Möglichkeiten suchen, das wird man sehen."

"Aber es wird einen Wettkampf der Grausamkeiten geben - leider." Hasnain Kazim, Journalist und Autor

Kommt es in Afghanistan nun zum Bürgerkrieg?

Die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter befürchtete im ZDF-Morgenmagazin am Freitag zumindest " bürgerkriegsähnliche Zustände " in Afghanistan. Taliban und IS, konkurrierten um Macht, Einfluss und die religiöse Deutungshoheit, sagte die Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam. Man müsse nun Schlimmeres befürchten als nur eine islamistische Herrschaft, also ein "Emirat" der Taliban nach den Regeln der Scharia. Der Anschlag zeige, dass der IS selbst in der Hauptstadt zuschlagen könne und die Taliban nicht das ganze Land vollständig kontrollieren.