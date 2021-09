"Für die Taliban sind Frauen keine Menschen"

WDR: Als Ihre Frau in diesem Sommer nach Kabul gereist ist, hätten Sie sich vorstellen können, das sich die Situation in Afghanistan so schnell verändert?

Milad: Überhaupt nicht. Ich hätte erwartet, dass die Situation erst einmal so bleiben würde, wie sie war. Es gab Krieg in einigen Provinzen, die Regierung war sehr korrupt, die Menschen fühlten sich verloren und hilflos. Es war also alles sehr negativ. Aber ich hätte niemals erwartet, dass sich die Situation so schnell so dramatisch verändern würde. Die zweite Machtübernahme durch die Taliban war unvorstellbar.