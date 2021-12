Evakuierung aus Afghanistan: Vom Kampf gegen bürokratische Mauern

Ende September haben wir das erste Mal mit Zahra gesprochen. Damals saß auch sie in Kabul fest, während ihre zwei Töchter und ihr Mann in Deutschland um ihr Leben bangten. Zahra, die eigentlich anders heißt, hat in Deutschland studiert, war Menschenrechtsaktivistin in Afghanistan und im Sommer zu Besuch bei ihrer Mutter in Kabul.

Genau wie ihre Familie hat sie eine gültige Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen würden – das hatte sie damals nicht für möglich gehalten. Als die Bundesregierung Menschen aus Kabul evakuierte, hat sie es zwar bis zum Flughafen geschafft. Die Amerikaner ließen sie aber nicht passieren.

Ihre Töchter hatten die Hoffnung aufgegeben

Zahras Töchter