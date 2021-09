Evakuierung aus Afghanistan: Zwei Kinder in Deutschland haben Angst um ihre Mutter

Wir nennen sie Zahra. Ihren wahren Namen dürfen wir nicht nennen, das würde sie in Lebensgefahr bringen. Denn Zahra sitzt in Kabul fest. Sie hofft darauf, dass Außenminister Maas sein Versprechen einhält, das er vor vier Wochen gegeben hat: "Unsere Arbeit geht solange weiter, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen."

Zahra hat mit ihrer Familie in den vergangenen Jahren abwechselnd in Afghanistan und in Deutschland gelebt, besitzt auch zurzeit eine gültige Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Trotzdem wurde sie während der Evakuierungsflüge nicht in den Flughafen gelassen. Immer wieder hat sie es probiert, vergeblich.

Am letzten Checkpoint gescheitert

Warum, das ist schwer zu rekonstruieren. Zahra sagt, sie habe zwar gültige Papiere besessen, aber offenbar habe ihr Name nicht auf der Liste gestanden, die innerhalb des Flughafens kursierte. Ihr Mann Milad erzählt uns in Deutschland, drei Taliban-Checkpoints und einen US -amerikanischen habe Zahra passiert. Am letzten Checkpoint der Amerikaner sei sie gescheitert. Er vermutet, die deutsche Regierung habe die US-Soldaten nicht informiert.

Hilfe von Medica Mondiale