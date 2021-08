Afghanen in NRW in Todesangst um ihre Familien

Hamed Rahimi aus Kreuztal: " Bitte, Deutschland, helft mir "

" Meine Frau und die zwei Kinder werden hingerichtet, wenn die Taliban sie in die Hände bekommen. Sie haben es schon einmal versucht ", sagt Hamed Rahimi aus Kreuztal im Siegerland. Der junge Mann wirkt nervlich am Ende, als er von seiner Familie in der afghanischen Hauptstadt Kabul berichtet.

Hamed Rahimi aus Kreuztal

Rahimi kam vor zwei Jahren nach Deutschland. Die Welthungerhilfe, für die er arbeitete, holte ihn hierher. Seine Frau und die zwei Söhne - mittlerweile drei und sechs Jahre alt - durften damals nicht mit. In Deutschland stellte Rahimi einen Asylantrag. Vor Kurzem wurde dieser abgelehnt.

" Bitte helft meinen kleinen zwei Kindern ", fleht er in Richtung Bundesregierung. " Sie sind so schutzlos. Ich habe jahrelang für die Welthungerhilfe gearbeitet, mein Leben aufs Spiel gesetzt. Bitte, Deutschland, helft mir, dass meiner Familie geholfen wird. "

Karla Schefter aus Dortmund: " Nachts bin ich oft wach "

In Sorge um die Menschen in Afghanistan ist auch Karla Schefter aus Dortmund. Vor 32 Jahren baute sie als Krankenschwester das Klinik Chak-e-Wardak nahe Kabul auf und verbrachte dort mehrere Jahre. Noch heute unterstützt die 79-Jährige das Krankenhaus von Deutschland aus. Mit den Mitarbeitern steht sie derzeit täglich in Kontakt.

Karla Schefter aus Dortmund vor der Klinik in Afghanistan

" Nachts bin ich auch oft wach ", berichtet Schefter. Die Ereignisse in Afghanistan kämen ihr dann " einfach in den Kopf geflogen ". " Das kann man nicht wie Licht einfach ausschalten. "

Trotzdem wirkt Schefter gefasst, wenn sie von der aktuellen Situation an dem Krankenhaus berichtet. Die Taliban hätten die Provinz, in der die Klinik liegt, schon vor Wochen eingenommen. Sie könne nicht anders, als mit den Kämpfern zusammenzuarbeiten. Zum Glück hätten die Taliban vor der Arbeit des Krankenhauses Respekt. Manche von ihnen seien selbst schon dort behandelt worden, so Schefter. " Patient ist Patient ", sagt sie. " Wer kommt, wird behandelt, und Schluss. "

Arian Hassib aus Bochum: " Ich hab Angst "

" Im Moment habe ich große Sorgen ", sagt Arian Hassib aus Bochum. Der Bauingenieur hat ebenfalls in Kabul Verwandte. Dort leben die Familien seines Bruders und seiner Schwester. Wegen der geschlossenen Geschäfte und Banken könnten insbesondere die Kinder schon bald keine Nahrungsmittel mehr haben, befürchtet er. Am Telefon höre er die Kinder schreien und weinen.

Arian Hassib aus Bochum

Durch Kabul zu fahren, um sich zu sehen, sei seinen Verwandten derzeit völlig unmöglich. Viele Wege seien versperrt. Ständig fielen Schüsse. " Es ist auch meistens so, dass die Taliban wahllos um sich schießen. "

Er habe seinem Bruder und seiner Schwester geraten, alle Dokumente zu vernichten, die auf eine Zusammenarbeit mit der Regierung oder westlichen Organisationen hindeuten könnten. " Ich hab Angst, dass die Taliban in die Häuser reinkommen ", sagt Hassib. Dann könnten ihnen die Dokumente in die Hände fallen.

Baryalay Mohamad aus Köln: " Ich weinen "

Auch Baryalay Mohamad aus Köln hat in Afghanistan Verwandte. Seine Mutter und seine jüngeren Geschwister hätten sich nach Kabul durchgeschlagen, erzählt er. Seit Sonntag sei der Kontakt zu ihnen abgebrochen.

Baryalay Mohamad aus Köln

Mohamad lebt seit 2015 in Deutschland, arbeitet als Hausmeister für eine Spedition. Zwei Jahre habe er in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet, erzählt er.