Frauenrechtlerin Ghafari aus Afghanistan in NRW eingetroffen

Frauenrechtlerin in Köln/Bonn angekommen

Eine davon ist die afghanische Frauenrechtlerin Sarifa Ghafari, die vor den radikalislamischen Taliban geflohen ist. Zusammen mit Familienmitgliedern landete Ghafari am Montagabend am Flughafen Köln/Bonn. Anschließend traf sie NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet.

Ghafari sagte, dass sie der deutschen Regierung " sehr, sehr dankbar " sei, dass sie ihr und ihrer Familie das Leben gerettet habe. Sie betonte, dass sie nicht als Migrantin in Deutschland sei. " Ich bin hier, um mich stark zu machen für 99 Prozent der afghanischen Bürger, denen es nicht möglich ist, aus ihren Häusern zu kommen oder die Frauen, die nicht arbeiten dürfen, die Frauen, die ihre Meinung nicht sagen dürfen. " In den kommenden Tagen wollen sie viele Gespräche führen.

Video starten, abbrechen mit Escape Angst und Leid der afghanischen Frauen. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 24.08.2021. WDR. Von Susanna Zdrzalek.

Jüngste Bürgermeisterin Afghanistans

Mit 26 Jahren wurde Ghafari 2018 Bürgermeisterin der afghanischen Stadt Maidan und galt damit als die jüngste Bürgermeisterin und eine der wenigen weiblichen Stadtoberhäupter des Landes überhaupt. Zudem gründete sie die Organisation Unterstützung und Förderung afghanischer Frauen ("Assistance and Promotion of Afghan Women"). Vergangenes Jahr zeichnete das US-Außenministerium sie für ihren Mut aus. Im Juli wurde ihr der Menschenrechtspreis der Frankfurter Ingrid-zu-Solms-Stiftung für ihren Einsatz für Frauenrechte in Afghanistan verliehen.

Ministerpräsident Laschet trifft Frauenrechtlerin Ghafari

Die 1992 geborene Frau hatte laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" erst vergangene Woche unter dramatischen Umständen den Flughafen Kabul erreicht. Von dort war sie über Islamabad nach Istanbul ausgeflogen worden. Am Montagabend landete sie dann in NRW. Laschet nannte Ghafari nach einem Gespräch " eine der engagiertesten Frauen Afghanistans ".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

NRW will afghanische Ortskräfte aufnehmen

Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp

Laut Vize-Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) sind in NRW bislang 39 Evakuierte aus Afghanistan angekommen. Sie seien am Dienstagmorgen in einer zentralen Aufnahmeeinrichtung des Landes in Viersen angekommen. NRW sei bereit, über den üblichen Verteilschlüssel der Bundesländer hinaus weitere Menschen aus Afghanistan aufzunehmen.

Die Landesregierung hatte vergangene Woche erklärt, bis zu 800 Plätze für afghanische Ortskräfte und deren Familienangehörige bereitzustellen. Diese seien bezugsfertig, betonte Stamp. Weitere 1.000 Plätze will das Land schutzbedürftigen Personen zur Verfügung stellen, insbesondere Frauen wie bedrohten Bürgerrechtlerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen, Künstlerinnen und Journalistinnen.