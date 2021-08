Zurückgelassene in Kabul: Große Angst vor den Taliban

Ahmad J.

Einen Schreckmoment erlebte er in der vergangenen Nacht. "Gegen Mitternacht hörte ich eine Schießerei. Ich hatte große Angst, dass sich terroristische Gruppen gegenseitig bekämpfen würden, weil ja jetzt auch die Amerikaner abziehen. Glücklicherweise habe ich dann in den sozialen Medien erfahren, dass da nur eine Party gefeiert wurde" , teilte er dem WDR am Dienstag in einer Sprachnachricht mit.

"Man erkennt mich am Gang"

In großer Sorge ist auch die Nachhilfelehrerin Meral. Ihr Schüler war in den Ferien mit seinem Vater zu einer Hochzeit nach Afghanistan geflogen. Jetzt verstecken sich die beiden vor den Taliban. "Sie befinden sich in Lebensgefahr, wir können nicht helfen" , sagt sie.