Interview mit einer Soldatin: Waren all die Jahre Afghanistan-Einsatz umsonst?

WDR: Frau Neukam, was empfinden Sie, wenn Sie die Bilder von gewehrschwenkenden und jubelnden Taliban in Kundus sehen?

Dunja Neukam: Das macht mich sehr wütend. Das war eine Stadt, die im Aufbruch begriffen war, in der unser Lager in eine Universität umgewandelt werden sollte und wo wir Rosen gepflanzt haben. Zu sehen, wie sie alles an sich nehmen. Und sie haben ja angekündigt, dass sie offensiv in die Provinzstädte reingehen wollen. Aber dass es so schnell ging, schmerzt wirklich. Man denkt an all die Gefallenen, die umsonst ihr Leben gelassen haben - das ist sehr bitter.

WDR: War der Einsatz also umsonst?

Neukam: Ich bin ein relativ positiver Mensch und versuche, etwas Positives zu sehen, damit ich das Wort " umsonst " nicht so oft benutzen muss. Ich habe ja viele Beispiele, gerade aus der Anfangszeit, wo wir viel für die Bevölkerung tun konnten, Kinder mit kleinen medizinischen Eingriffen retten und einfach durch unsere Präsenz Frieden schaffen konnten.

WDR: Sie waren vier Mal dabei, von 2002 bis 2010. Erinnern Sie sich, mit welchen Gefühlen Sie am ersten Tag angekommen sind?

"Hautpsache, den Kameraden helfen"

Neukam: Ganz am Anfang sind wir mit Hurra rein. Die Voraussetzungen waren ja gut, um etwas im Land zu bewegen. Die Taliban waren vertrieben, die Bevölkerung wollte Frieden und Bildung, die Wirtschaft investieren. Wir hatten die Idee, das Land wieder dahin zu bringen, wo es schon mal stand. Afghanistan war in den Sechzigern ein sehr westlich geprägtes Land und in einigen Punkten weiter als Europa. Aber dann kamen die ersten Selbstmordanschläge mit gefallenen Kameraden. Der Fokus hat sich danach komplett verlagert von " Wir tun was für die Bevölkerung " zu " Hauptsache, ich kann meinen Kameraden helfen ".

WDR: War der Einsatz ein Fehler?

Neukam: Hinterher ist man immer schlauer. Afghanistan ist ein sehr komplexes Land, und wir sind da mit einer gewissen Blauäugigkeit reingegangen. Wir haben es auch nicht besser gewusst, unsere Erfahrungen aus dem Balkankrieg waren nicht eins zu eins übertragbar. Ich denke, da müssen viele ihre Hausaufgaben machen und eine Bilanz ziehen, um es bei zukünftigen Einsätzen besser zu machen. Der Einsatz war vielleicht sinnlos, aber nicht wertlos.