Afghanistan: Wie kann ich helfen?

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte

Das Netzwerk wurde 2015 von Bundeswehrsoldaten gegründet, die mal in Afghanistan im Einsatz waren. " Die Ortskräfte haben ihr Leben für die Zusammenarbeit mit den Deutschen Sicherheitskräften riskiert ", heißt es auf der Homepage, " wir sind den Menschen gegenüber verantwortlich, die uns in Afghanistan unterstützt, geholfen und vertraut haben ". Schirmherr ist zwar der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn - dennoch wird das Netzwerk vollkommen ehrenamtlich und auf Basis von Spenden betrieben.

Menschen auch ganz ohne Bezug zur Bundeswehr kümmern sich hier um die Betreuung von bereits nach Deutschland eingereisten Ortskräften. Beteiligen kann man sich " als Mitglied im Verein, als Pate oder Mentor, als Berater in Ihrem Fachgebiet, als Arbeitgeber und in vielen anderen Bereichen". Auch finanzielle Unterstützung werde für diese Arbeit gebraucht - also Spenden.

Im ARD-Brennpunkt am Sonntagabend hatte der ehemalige Übersetzer Qais Nekzai eindrucksvoll beschrieben, in welcher Situation die verbliebenen Ortskräfte in Kabul derzeit sind. Nekzai hält den Kontakt zu einigen von ihnen, die in einem Safehouse versteckt sind, das das Netzwerk organisiert hat.