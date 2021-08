"Ich bin Diplomat": Mit dem SPD-Parteibuch aus Afghanistan gerettet

Asib Malekzada und seine Frau sind heil zurück in ihrer deutschen Heimat. Erst jetz wird dem Projektmanager aus Kassel klar, was den beiden in Kabul in dieser Woche widerfuhr. " Erst jetzt realisieren wir wirklich, was da vorgefallen ist und wie viel Glück wir überhaupt hatten ", berichtet Malekzada dem WDR . Es sei sein SPD -Parteibuch gewesen, wie er sagt, das ihm das Leben gerettet habe.

Auch Malekzada drohte in Afghanistan festzusitzen

Der junge Deutsch-Afghane und seine Verlobte gehören zu den wenigen Menschen, die das Glück hatten, von der Bundeswehr und den US -Soldaten aus Afghanistan geretten worden zu sein. Nach der Machtübernahme der Taliban können viele Menschen nicht mehr ausreisen. Auch Malekzada und seine Frau drohten festzusitzen.

Massenpanik am Flughafen Kabul