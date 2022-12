Afghanistan: Arbeitsverbot für Frauen in Hilfsorganisationen

Das Wirtschaftsministerium in Kabul hat alle Nichtregierungsorganisationen - national sowie international - dazu aufgerufen, ihre weiblichen Mitarbeiterinnen zu suspendieren. Es würden Kleidungsvorschriften der Taliban nicht eingehalten. Die Mitarbeiterinnen würden den Hijab, das erforderliche Kopftuch, nicht tragen. Im Mai hatte die Talibanführung verkündet, Frauen dürfen nur noch aus dem Haus, wenn sie mindestens einen Hijab tragen und ihr Gesicht verhüllen. Das Ministerium droht damit, den Organisationen ihre Lizenzen zu entziehen, wenn sie sich nicht an das Arbeitsverbot halten.

Hilfsorganisationen wollen Arbeit einstellen