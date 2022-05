Wie gefährlich sind die Affenpocken?

Zunächst war es wohl ein aus Nigeria eingeschleppter Fall in Großbritannien. Inzwischen werden aus immer mehr Ländern Nachweise und Verdachtsfälle von Affenpocken gemeldet. In Deutschland gibt es zwar noch keine Meldung, aber die Aufmerksamkeit für das Virus ist geweckt.

Die Krankheit ist seit vielen Jahrzehnten bekannt, doch neu ist, dass es jetzt erstmals viele Fälle ohne Verbindung zu einer Reise gebe, " wo zum Teil Infektionsketten nicht nachvollziehbar sind " - und dies gleichzeitig in mehreren Ländern, sagt Antje Sieb, Medizinjournalistin aus dem Quarksteam des WDR .

Was sind die Affenpocken?

Affenpocken sind eine auf ein Virus zurückgehende Erkrankung. Der Erreger wurde erstmals 1958 in einem dänischen Labor bei Affen nachgewiesen - daher der Name Affenpocken. Fachleute vermuten allerdings, dass der Erreger eigentlich in Hörnchen und Nagetieren zirkuliert. Das Virus ist auch auf den Menschen übertragbar.